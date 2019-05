舊金山Ocean Beach多離岸流 當局建議勿游泳

【KTSF 郭柟報導】

夏季就快來臨,將會吸引很多人到海灘玩,舊金山市府多個救援服務部門提醒民眾注意安全,尤其盡量不要在Ocean Beach游泳。

國家公園海岸救援主管Doug Armstrong說:”Ocean Beach並不適合游泳,因此強烈不建議大家去那裡游泳,舊金山一帶海灘多數都是沒有救生員的。”

多個救援部門在Ocean Beach進行救援演習,當局指,Ocean Beach最危險之處是有離岸流,所以落水一旦不留神,好容易被海浪捲走。

如果不幸被捲出海,首先是要保持鎮定,不要想逆流游回岸,嘗試打橫游泳,游出離岸流海域回岸邊。

如果見到有人被海浪捲走,不要嘗試下水救人,應該立即打911報警求助,海灘附近有救援人員出動救人,報警時候留意自己所在方位,例如認住路邊的石級編號。

另外在夏季,有些學校會進行一日遊或夏令營,帶孩子到海邊,消防部門表示在舉辦這類活動之前,應該先諮詢當局。

舊金山消防局發言人Jonathan Baxton說:”我們不建議孩子下水,其他部門應該都會這樣說,但我們不會說不准下水,尤其如果天氣和暖,你會想下水,不過我們可以教導你一些特定的危險,確保你不會變成受害人。”

他又表示,如果真的想下水游泳,就建議去有救生員當值的Stinson Beach海灘。

