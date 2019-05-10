舊金山Ocean Beach多離岸流 當局建議勿游泳

【KTSF 郭柟報導】

夏季就快來臨，將會吸引很多人到海灘玩，舊金山市府多個救援服務部門提醒民眾注意安全，尤其盡量不要在Ocean Beach游泳。

國家公園海岸救援主管Doug Armstrong說：”Ocean Beach並不適合游泳，因此強烈不建議大家去那裡游泳，舊金山一帶海灘多數都是沒有救生員的。”

多個救援部門在Ocean Beach進行救援演習，當局指，Ocean Beach最危險之處是有離岸流，所以落水一旦不留神，好容易被海浪捲走。

如果不幸被捲出海，首先是要保持鎮定，不要想逆流游回岸，嘗試打橫游泳，游出離岸流海域回岸邊。

如果見到有人被海浪捲走，不要嘗試下水救人，應該立即打911報警求助，海灘附近有救援人員出動救人，報警時候留意自己所在方位，例如認住路邊的石級編號。

另外在夏季，有些學校會進行一日遊或夏令營，帶孩子到海邊，消防部門表示在舉辦這類活動之前，應該先諮詢當局。

舊金山消防局發言人Jonathan Baxton說：”我們不建議孩子下水，其他部門應該都會這樣說，但我們不會說不准下水，尤其如果天氣和暖，你會想下水，不過我們可以教導你一些特定的危險，確保你不會變成受害人。”

他又表示，如果真的想下水游泳，就建議去有救生員當值的Stinson Beach海灘。

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