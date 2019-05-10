患罕見骨癌香港男童李羿廷來美治病近況如何（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過，香港一個7歲男童患了罕見的骨癌，她的媽媽為了給兒子一線生機，毅然一個人帶兒子來美國治病，幾個月時間過去，這對母子的近況如何？而母親節快到，這位母親在美國第一個母親節的心願是什麼？

7歲的李羿廷（Aidan），去年9月在香港確診患上罕見的骨肉瘤，而且癌細胞已經擴散，經過化療之後，醫生宣布治療失效，並建議讓羿廷接受舒緩治療。

為了讓兒子有一線生機，羿廷的媽媽陳美儀去年年底，一個人帶著兒子到德州休斯敦MD Anderson醫院求醫，羿廷本週接受第6輪化療。

醫生說治療對羿廷有效了，檢查報告顯示，羿廷體內的癌細胞受控制，不過，治療也產生了副作用，最近，羿廷除了雙腳不能動之外，連一雙手也變得無力。

羿廷的母親陳美儀說：”變成所有事情都要幫他，無論他起來，去哪裡都好，都要幫他。”

做母親的心情，隨著兒子的健康狀況有起有落，今年母親節，陳美儀第一次在美國度過。

陳美儀說：”好難過，我只想他好，我沒有想別的，可是，我只想他們健康，我沒有其他要求。”

羿廷的爸爸是香港的消防員，前陣子帶著羿廷的姐姐來美，一家團聚，陳美儀說，這段時間很開心，可是到了離別的一刻。

陳美儀說：”自己看著他們走的時候的背影，心裡很難受，我不知道自己需要留在美國多久，也不知道他們下一次，究竟看見兒子的情況會怎樣？”

美國的醫療費用龐大，最近羿廷就因為出水痘，在醫院住了一個星期，接下來的治療，不知道還有多長時間。

陳美儀說：”因為香港那邊，還有你們那邊都有捐款給我們，現在我們暫時可以支付費用，可是因為太多變數，我不知道日後如何，我擔心他的健康，多於金錢的事。”

灣區慈善機構樂助會仍然為羿廷的醫藥費籌款，目標是籌得50萬元，至今捐款數目達到75,000多元。

觀眾可以上網站：sowfoundation.org，捐款給羿廷。

如果用支票捐款，抬頭寫S.O.W.，註明給Aidan。

郵寄地址是：

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