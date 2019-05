患罕見骨癌香港男童李羿廷來美治病近況如何（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過,香港一個7歲男童患了罕見的骨癌,她的媽媽為了給兒子一線生機,毅然一個人帶兒子來美國治病,幾個月時間過去,這對母子的近況如何?而母親節快到,這位母親在美國第一個母親節的心願是什麼?

7歲的李羿廷(Aidan),去年9月在香港確診患上罕見的骨肉瘤,而且癌細胞已經擴散,經過化療之後,醫生宣布治療失效,並建議讓羿廷接受舒緩治療。

為了讓兒子有一線生機,羿廷的媽媽陳美儀去年年底,一個人帶著兒子到德州休斯敦MD Anderson醫院求醫,羿廷本週接受第6輪化療。

醫生說治療對羿廷有效了,檢查報告顯示,羿廷體內的癌細胞受控制,不過,治療也產生了副作用,最近,羿廷除了雙腳不能動之外,連一雙手也變得無力。

羿廷的母親陳美儀說:”變成所有事情都要幫他,無論他起來,去哪裡都好,都要幫他。”

做母親的心情,隨著兒子的健康狀況有起有落,今年母親節,陳美儀第一次在美國度過。

陳美儀說:”好難過,我只想他好,我沒有想別的,可是,我只想他們健康,我沒有其他要求。”

羿廷的爸爸是香港的消防員,前陣子帶著羿廷的姐姐來美,一家團聚,陳美儀說,這段時間很開心,可是到了離別的一刻。

陳美儀說:”自己看著他們走的時候的背影,心裡很難受,我不知道自己需要留在美國多久,也不知道他們下一次,究竟看見兒子的情況會怎樣?”

美國的醫療費用龐大,最近羿廷就因為出水痘,在醫院住了一個星期,接下來的治療,不知道還有多長時間。

陳美儀說:”因為香港那邊,還有你們那邊都有捐款給我們,現在我們暫時可以支付費用,可是因為太多變數,我不知道日後如何,我擔心他的健康,多於金錢的事。”

灣區慈善機構樂助會仍然為羿廷的醫藥費籌款,目標是籌得50萬元,至今捐款數目達到75,000多元。

觀眾可以上網站:sowfoundation.org,捐款給羿廷。

如果用支票捐款,抬頭寫S.O.W.,註明給Aidan。

郵寄地址是:

22274 Main St.

Hayward CA 94541

