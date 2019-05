美中將展開新一輪貿易談判 特朗普指中方先破壞貿易協議

【i-CABLE】

中國副總理劉鶴率團啟程前往美國,稍後與美方展開新一輪貿易談判,而美國於週五便會開始加中國貨關稅。特朗普總統再指責中方出爾反爾,必須付出代價。中方就反駁是美方加標簽,令中國被承諾了很多,強調有誠意談判,但不會屈從於任何壓力。

劉鶴中午出發前往華盛頓,準備與美國代表展開新一輪經貿磋商。《華爾街日報》報道,劉鶴抵達美國當晚會與美國貿易代表萊特希澤單對單共晉晚餐。

特朗普則在劉鶴抵步前,再公開指責是中方在貿易談判中先反口,他才會提出加徵中國貨關稅。特朗普表示會觀望談判進展,又強調美國不會再在貿易問題上退縮,若中國繼續搶走美國人的飯碗,美國不會再與中國做生意。

中國則反駁,由劉鶴率團到美國參加新一輪高級別磋商,已展現出中方負責任的態度,推動磋商的誠意,間接否認在談判中出爾反爾。

對於美國將於週五起,對2,000億美元中國進口貨的關稅上調至兩成五,中方已做好應對各種可能的準備,若美方真的加關稅,中方將不得不採取必要反制措施。

中國外交部發言人表示,未聽聞過中美經貿磋商期間,會提及華為副董事長孟晚舟事件。

