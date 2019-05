特朗普定週五零時零一分對2千億元中國貨加關稅

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府將於美東時間週五零時零一分對2,000億美元入口中國貨品,提高關稅到25%,在這個死線限期生效之前,美中雙方的貿易代表團正在華府積極談判,期望可以在最後關頭有轉機,來自農業州份艾奧瓦的兩名共和黨籍聯邦參議員表態支持特朗普提高關稅的做法。

特朗普總統揚言,要在週四晚午夜開始,將2,000億美元入口中國貨品的關稅,由現時10%提高到25%。

美中雙方的貿易代表團正在華府進行談判,特朗普表示,在提高關稅的死線生效之前,雙方達成協議仍然是有可能。

特朗普又說,他收到中國國家主席習近平”一封漂亮的信”,他們兩人或者可能會通電話。

特朗普又指出,關稅可以為美國國庫進帳數以十億元計的收入。

美國農業大州艾奧瓦州兩名共和黨籍聯邦參議員Joni Ernst和Chuck Grassley表示,雖然中國對美國實行的報復性關稅,已經損害艾奧瓦州的農民和工業,但基於維護美國的利益,他們支持特朗普今次提高關稅的做法。

特朗普曾經在2016年大選,贏得艾州的選舉人票。

如果今次真的提高關稅,受影響的入口中國貨品範圍廣泛,包括海產、手袋和電子產品等,而美國的商業、消費者,甚至全球的經濟都會到波及。

中國方面就表示,如果美國真的提高關稅,中國一定會採取反制措施。

