網的司機Uber總部集會示威 抗議公司壓榨工資（視頻）

大批Uber和Lyft旗下的網的司機週三罷工12小時,來到Uber位於舊金山公司總部集會示威,抗議公司壓榨他們工資,要求有更公平的薪酬待遇。

週三罷工抗議的網的司機,批評Uber和Lyft公司一直要求旗下司機,要在難以持續的工時和薪酬下工作,令他們難以長期工作下去。

網的司機Rebecca Stack說:”他們降低工資,我們卻生活在全美最貴的舊金山。”

示威者當中,有華裔網的司機,李增輝加入Uber和Lyft,當司機兩年幾,他表示,近年來兩間網的公司不斷調低車資,令他要工作更長時間,才勉強應付到一家四口在舊金山的生活開支。

李增輝說:”以前每週只需工作50小時,現在每星期要工作80幾個小時,80個小時是甚麼概念?就是每天要工作12小時,我現在基本上已經沒時間陪家人孩子,所以過得比較艱難。”

做了Uber兼職司機4至5年的阿健表示,以前公司有較多獎金,鼓勵司機做全職,現在多了全職網的司機,但是薪金和分紅都減少很多。

阿健說:”全職司機現時都幾辛苦,跟普通的士司機其實無分別,工資還比較低,車又是他們自己的,但完全無醫療福利,無其他工作有的全職福利。”

示威者要求Uber和Lyft提供合理薪水和福利津貼,並提出成立獨立工會等。

Uber和Lyft公司發聲明回應指,會致力改善網的司機情況,Uber就指會提供更穩定的進賬、更多保險,並資助司機或家屬進修大學學位等。

Lyft表示,過去兩年,旗下司機時薪增加了7%,超過75%司機工作少於10小時,他們平均時薪超過20元。

除了舊金山這裡,全國其他城市例如洛杉磯、芝加哥、聖地牙哥等週三都有發起類似示威。

