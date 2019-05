【KTSF】

定於週五在紐約證交所交上市的網的公司Uber,週四宣布把招股價定為每股45元。

Uber招股上市,備受華爾街投資者關注及期待,Uber的目標招股價為44元至50元,這次把招股價定為45元,反映出市場對Uber的盈力能力存疑。

Uber把招股價定為45元,市值達820億元,市值大幅高於成立逾百年的通用汽車和福特公司。

另一網的公司Lyft在6週前上市,招股價為72元,上市後股價持續下跌,表現不濟,週四的收市價較招股價低23%。

