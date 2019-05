歌壇長青樹蔡琴來灣區舉辦”有琴有義”慈善義演（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

台灣知名歌手蔡琴來到灣區舉辦”有琴有義”慈善義演,不收酬勞,希望為華人癌症病患及服務貢獻心力。

歌壇長青樹蔡琴,這次是第5度來灣區做”有琴有義”防癌慈善義演,演唱會的時間,剛好是母親節的週末。

蔡琴說:”對我來說,我從來沒有時間好好的當一個女兒,幫媽媽過的母親節,但是我媽媽生的這個女兒蔡琴已經屬於大家了,屬於社會,我堅持只要有時間,懂得我的人,我就會為他賣命來做好義演,義演蔡琴不收一毛錢,但是我要我的節目不輸給商業。”

要讓要求完美的蔡琴來到美國舉辦義演,要得追朔到將近20年前,華人癌症基金會董事活動策劃召集人徐靜雲,鍥而不捨花了4年的時間,說服蔡琴來灣區辦演唱會。

蔡琴說:”所以從2004年開始,她終於讓蔡琴展開了一個募款的舞台,她學會了,她也看到了她找的都是義工,可是她的意志說服力,她要做好事的決心,真的讓我們舞台開場的時候,我都掉淚了。”

此次活動將為4個非牟利機構籌款,包括新希望華人癌症關懷基金會、史丹福大學亞裔肝臟中心、美華慈心關懷聯盟,以及希望之心安寧醫護關懷中心,目標籌款40萬元。

蔡琴說:”我不是來可憐他們,相反的我是來像他們致敬,我要告訴這些得癌症的朋友,還有他們身邊家屬,多麼的堅強有耐性,他們的朋友是多麼的守護著他們,這麼的忠貞,請你珍惜你還健康的時候,請你珍惜還可以給的時候。”

蔡琴有琴有義演唱會時間是本週五和本週六晚上7點半,在聖荷西Redemption Church,購票詳情可以上網:https://tsaichincharityconcerts.org

