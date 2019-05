【i-CABLE】

美國洛杉磯執法部門在一間住宅搜出過千支槍,扣留一名男子。

搜出的槍械有多種類型包括手槍、霰彈槍和步槍,警員將槍械放在屋外逐一點算。

洛杉磯警方與槍械及爆炸品管理部門週三清晨搜查一間豪宅,結果檢獲過千支槍,以及生產槍械的工具。

當局是在較早前接獲舉報,指有人在住宅中製造槍械,並且非法出售,於是展開聯合行動,初步相信不會對公眾構成威脅。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。