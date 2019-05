【KTSF 江良慧報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)一項最新研究發現,不少受歡迎的防曬用品所含有的化學物,並不是只停留在皮膚表層,而是會被吸收進血液中。

曬太陽會傷害皮膚,可能導致皮膚癌,過去幾十年來,政府和醫生都教導公衆,一定要塗防曬,保護皮膚免受有害的紫外線傷害。

不過,最新研究發現,日常用防曬乳的活性成分會滲入血液,而且含量大幅超標,FDA因此下令對這些防曬品的使用安全性做出進一步的檢測,而當中科學家也特別針對防曬乳中的4種化學物,分別是Avobenzone、Octocrylene、Ecamsule和Oxybenzone。

不過,研究人員強調,實驗結果不代表公眾應停止使用防曬產品,他們鼓勵公眾繼續使用SPF數值15以上的防曬產品,減低因紫外光而患上皮膚癌的機會。

