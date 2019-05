【KTSF 林佩樺報導】

一個位於矽谷正中心Santa Clara縣的受歡迎高爾夫球場即將面臨關閉,身為業主的縣政府要把它改建成一個比聖荷西Google園區還大的住商混合中心。

灣區高爾夫球迷可能會失望,現在由Santa Clara縣持有的Santa Clara Golf & Tennis Club,將在今年10月關閉。

Santa Clara計畫重新利用這片超過230英畝的土地,發展混合式住商中心,興建包括辦公室、購物中心、住房和餐廳,規模甚至比南灣聖荷西市中心的Google園區還大。

有一位目前在那球場上經營餐廳的業者表示,希望能參予當局改建計畫,但過程要公平,不能摧毀他們的生計與家庭。

估計這項興建項目可能需時3至15年不等。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。