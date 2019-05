南韓指北韓發射不明飛行物 疑是短程導彈

【i-CABLE】

北韓5天內第二次有發射行動,南韓推斷發射的是兩枚短程導彈,正分析及密切關注北韓動向。

南韓聯合參謀本部稱,北韓先後在當地週四下午4時29分及4時49分,從平壤以北的地區平安北道,向東面發射兩枚飛行物,推斷屬短程導彈,射程分別達420及270公里,最高飛行高度約5萬米,之後墜落大海。

聯合參謀本部最先指發射地點位於平安北道的新五里一帶,其後修訂為距離新五里約40公里的龜城地區,正與美國情報部門分析,軍隊保持戒備狀態。

青瓦台表示憂慮,認為事件不利改善兩韓關係和緩和朝鮮半島緊張局勢,正密切關注朝方動向。國家安保室室長鄭義溶已與國防部、聯合參謀本部視像通話,商討事件。

日本防衛省指,飛行物沒有飛入日本領土及專屬經濟海域,未對國家安全構成即時威脅。

這次是北韓相隔五天再有發射舉動,平壤當局上週六向日本海發射多枚短程飛行物,其後稱當日舉行的是遠程火箭炮,及戰術制導武器射擊訓練,屬例行軍事演習。

