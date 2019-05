山景城租地供無家可歸者泊車過夜 兩年後建可負擔房屋（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣Mountain View市議會週二晚一致通過向Santa Clara縣交通局VTA租用一塊土地,先讓無家可歸者的汽車停泊過夜,兩年後會興建可負擔房屋。

市議會週二晚贊成租用East Evelyn Ave夾Pioneer Way一塊面積2.09英畝的土地,租用期為65年,向地主VTA支付1,300萬元的租金,市府亦有權買斷土地。

市府與VTA的長遠計劃是在這塊土地上興建可負擔房屋,對象是年收入不超過12萬的家庭。

不過市府打算先照顧無家可歸者的短期需要,在今年秋季開始,讓一些住在汽車上的無家可歸者有安全停泊及過夜的地方。

根據2017年一份區內調查,Santa Clara縣約7,400名無家可歸者當中,8%是住在汽車上,而San Mateo縣約1,250名無家可歸者,有3分之1住在車上。

Mountain View市內大約有兩百輛休旅車住了人,另外有90輛汽車被用作臨時棲身之所。

如果Mountain View市府在租約的首十年內,都不開發土地做可負擔房屋,VTA有權收回土地。

