華裔學者機場候機室洗手間病逝近一天才被發現 哪一方需負責（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

史丹福大學著名華裔學者陳明銶，去年10月在舊金山國際機場一個貴賓候機室的洗手間內，心臟病發逝世，陳明銶病發後近18小時都沒有人發現，這件事究竟哪一方有責任呢？

根據本台獲得的驗屍報告顯示，69歲的陳明銶，去年10月29日凌晨約1時，原定乘搭國泰航空的飛機前往香港。

機場的攝錄機拍攝到，飛機起飛前，陳明銶進入國泰貴賓候機室的洗手間，不過陳明銶沒有出來過，飛機按原定計劃飛到香港。

陳明銶在香港接機的學生，等了很久都沒有見到陳明銶，追查之下才知道陳明銶並沒有上飛機。

驗屍報告指出，10月29日下午6時20分，才發現陳明銶倒臥在國泰貴賓室的洗手間，他當時已經沒有反應。

消防部派人到場急救，16分鐘後，陳明銶被證實死亡，法醫指陳明銶的心臟一向有毛病，裁定陳明銶死於自然，死因是心臟動脈粥樣硬化導致的心臟衰竭。

根據網上資料顯示，陳明銶所使用的國泰貴賓候機室，營業時間由上午9時至凌晨1時，即是說，候機室在凌晨關閉後，早上再開，一直到當日下午6點多，經過近18小時，都沒有人發現陳明銶在洗手間裏。

據悉，陳明銶的家人質疑，當中是否涉及人為疏忽，導致陳明銶失救而死。

本台聯絡過陳明銶的親友，對於會否或有否提出訴訟，他們暫時不作評論。

新上任一個月的舊金山國際機場委員楊重然（Malcolm Yeung）表示，機場裏有很多這些貴賓候機室，候機室的管理及營運，一般都交給航空公司負責。

至於好像陳明銶的例子，一旦乘客與航空公司登記，亦出現在候機室，但最終沒有上機的情況，楊重然表示，這種情況一樣由航空公司處理，不過他就指出，根據機場的政策，在飛機起飛前大約20分鐘，乘客仍未登機，航空公司會透過廣播，甚至是手機短訊，提醒乘客盡快登機。

楊重然說：”在飛機起飛前約十分鐘，如果乘客仍未上機，一般來說，航空公司會取消機位，然後將行李從飛機上移走，保護飛機的安全，萬一該件行李藏有任何對飛機危險的東西。”

至於機場會否尋找”失蹤的乘客”呢？楊重然表示會比較困難。

楊重然說：”至於會不會尋找乘客，因為很多時候，大部分的乘客自行離開機場，因此機場很難對此負責。”

在舊金山華埠經營旅行社30多年的邵旗謙（Ed Siu）表示，航空公司必須確保貴賓候機室裡沒有人，才能關閉。

見聞旅遊東主邵旗謙說：”所以從頭到尾，我覺得國泰航空公司的責任是很大的，假使間你說完全沒有責任，就講不去的，如果假使間有人在裡面，或者他們一定要檢查清楚，看有沒有人還留在裡面，或者有人沒有聽到登機廣播。”

此外，邵旗謙亦指，乘客沒有上機，行李必須從機上移走，航空公司有責任將行李物歸原主，亦應該聯絡乘客，這是一個保安問題。

邵旗謙說：”乘客都有聯絡電話，航空公司有責任通知這個客，為什麼你沒有出現，或者行李真的沒有人要，就要找警察，或者特別的情況，就要找專人看看行李有沒有爆炸品，或者特別的東西要去處理。”

本台及陳明銶的親友就事件多次聯絡過舊金山國際機場及國泰航空，不過從未得到回覆，聯邦運輸安全管理局（TSA）就指，一旦乘客過了安檢，他們的工作已經完成。

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