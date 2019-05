華裔學者機場候機室洗手間病逝近一天才被發現 哪一方需負責（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

史丹福大學著名華裔學者陳明銶,去年10月在舊金山國際機場一個貴賓候機室的洗手間內,心臟病發逝世,陳明銶病發後近18小時都沒有人發現,這件事究竟哪一方有責任呢?

根據本台獲得的驗屍報告顯示,69歲的陳明銶,去年10月29日凌晨約1時,原定乘搭國泰航空的飛機前往香港。

機場的攝錄機拍攝到,飛機起飛前,陳明銶進入國泰貴賓候機室的洗手間,不過陳明銶沒有出來過,飛機按原定計劃飛到香港。

陳明銶在香港接機的學生,等了很久都沒有見到陳明銶,追查之下才知道陳明銶並沒有上飛機。

驗屍報告指出,10月29日下午6時20分,才發現陳明銶倒臥在國泰貴賓室的洗手間,他當時已經沒有反應。

消防部派人到場急救,16分鐘後,陳明銶被證實死亡,法醫指陳明銶的心臟一向有毛病,裁定陳明銶死於自然,死因是心臟動脈粥樣硬化導致的心臟衰竭。

根據網上資料顯示,陳明銶所使用的國泰貴賓候機室,營業時間由上午9時至凌晨1時,即是說,候機室在凌晨關閉後,早上再開,一直到當日下午6點多,經過近18小時,都沒有人發現陳明銶在洗手間裏。

據悉,陳明銶的家人質疑,當中是否涉及人為疏忽,導致陳明銶失救而死。

本台聯絡過陳明銶的親友,對於會否或有否提出訴訟,他們暫時不作評論。

新上任一個月的舊金山國際機場委員楊重然(Malcolm Yeung)表示,機場裏有很多這些貴賓候機室,候機室的管理及營運,一般都交給航空公司負責。

至於好像陳明銶的例子,一旦乘客與航空公司登記,亦出現在候機室,但最終沒有上機的情況,楊重然表示,這種情況一樣由航空公司處理,不過他就指出,根據機場的政策,在飛機起飛前大約20分鐘,乘客仍未登機,航空公司會透過廣播,甚至是手機短訊,提醒乘客盡快登機。

楊重然說:”在飛機起飛前約十分鐘,如果乘客仍未上機,一般來說,航空公司會取消機位,然後將行李從飛機上移走,保護飛機的安全,萬一該件行李藏有任何對飛機危險的東西。”

至於機場會否尋找”失蹤的乘客”呢?楊重然表示會比較困難。

楊重然說:”至於會不會尋找乘客,因為很多時候,大部分的乘客自行離開機場,因此機場很難對此負責。”

在舊金山華埠經營旅行社30多年的邵旗謙(Ed Siu)表示,航空公司必須確保貴賓候機室裡沒有人,才能關閉。

見聞旅遊東主邵旗謙說:”所以從頭到尾,我覺得國泰航空公司的責任是很大的,假使間你說完全沒有責任,就講不去的,如果假使間有人在裡面,或者他們一定要檢查清楚,看有沒有人還留在裡面,或者有人沒有聽到登機廣播。”

此外,邵旗謙亦指,乘客沒有上機,行李必須從機上移走,航空公司有責任將行李物歸原主,亦應該聯絡乘客,這是一個保安問題。

邵旗謙說:”乘客都有聯絡電話,航空公司有責任通知這個客,為什麼你沒有出現,或者行李真的沒有人要,就要找警察,或者特別的情況,就要找專人看看行李有沒有爆炸品,或者特別的東西要去處理。”

本台及陳明銶的親友就事件多次聯絡過舊金山國際機場及國泰航空,不過從未得到回覆,聯邦運輸安全管理局(TSA)就指,一旦乘客過了安檢,他們的工作已經完成。

