南灣Milpitas市議會週二晚開會投票,否決了兩項租客保護條例,週二晚會議上租客和房東曾激烈辯論。

支持租金管制者Veronica Salce說:”我們若不控制情況,很多人會失去家園,這讓人很心碎。”

不過,反對租管的業主說:”大樓老化、下水道破裂、屋頂漏水等維修費用,條例全都不管,卻限制我們加租7%,你們是不讓我們做生意,也不讓租客有地方住。”

在週二晚會議前,也有租客在市議會大廳集會示威,市議會最後否決兩個租客保護條例,其中一個限制1995年之前建成的租賃房屋,每年加租最多7%。

另一個則允許房東在特定的原因下可以逼遷租客,例如租客不交租、租客有妨害行為,或者不讓房東檢查房屋等原因。

市議員之後會繼續深入了解條例的影響,幾個星期後會再重新討論條例草案。

