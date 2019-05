孟晚舟加拿大再出庭 引渡聆訊明年1月舉行

【KTSF 江良慧報導】

華為副董事長孟晚舟週三在加拿大卑詩省最高法院再次出庭,至於美國要求引渡孟晚舟的聆訊,就暫定明年1月開庭,孟晚舟將要在9月再次上庭。

大批記者一早就在孟晚舟溫哥華寓所外守候,等候孟晚舟出現,她之後在律師陪同下到法庭。

法庭外,有支持和反對引渡孟晚舟的人,手持標語示威抗議,也有示威者要求中國釋放超過100萬被關押在再教育營的維吾爾族人。

美國當局起訴華為公司,以及華為副董事長孟晚舟欺詐、盜取商業機密、違反美國對伊朗制裁等一共23項控罪。

美國指孟晚舟在2013年8月時,多次向一間跨國銀行説謊,聲稱Skycom與華為無關係,但美國指Skycom其實是華為在伊朗的子公司。

辯方律師週三向法官表示,會提出孟晚舟不應被引渡,因為根據加拿大法律,她沒有干犯詐騙,而且她在溫哥華機場更是被非法拘捕。

孟晚舟因此也已經控告加拿大邊境執法部門和加拿大政府非法禁錮和違反她的憲法權利。

華為發言人在庭外表示,美國出於政治考慮,濫用程序下令拘捕孟晚舟,又指美國對孟晚舟的指控並非真實,強調所有商業活動,是在銀行職員知悉下公開及透明進行。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。