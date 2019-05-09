搵屋住專題：舊金山華埠可負擔出租公寓接受申請（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山華埠一棟公寓現有7個單位開放租賃申請，公寓其他戶型單位的輪候名單也接受申請。

這棟公寓位於California街1370號，由華協中心管理，接受申請的出租單位有7間，包括4套開放式公寓及3套一睡房公寓，開放式公寓月租為1,187元，一睡房公寓月租為1,351元。

申請人年收入限制方面，一人家庭年收入不得超過49,750元，2人家庭不得超過56,800元，3人家庭不得超過63,950元。

有舊金山重建局的推薦書（Certificate of Preference）將會獲得第一優先，有舊金山市長辦公室房屋發展部發出的租客安置書的就獲得第二優先，在舊金山居住或者工作的民眾就獲得第三優先。

民眾可以到市長辦公室房屋發展部網站下載申請表格。

查詢詳情，請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/

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