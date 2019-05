【KTSF 吳宇斌報導】

Google在今年的開發者大會上,公佈了人工智能Google助手的更新,今年內用戶可在手機上聲控預訂機票和租車。

Google助手的背後技術也是去年大會上展示過的Duplex,Google表示,將會為新的Pixel手機縮小Google助手的軟件佔據的內存,能夠讓用戶在不需要連接Google服務器的情況下,明白用戶的指令並作出反應。

該人工智能還會學習聯繫人姓名和地址,來為用戶提供個人化的建議。

個人資料的保護是近年科技公司的重中之重,Google也推出私隱控制功能Incognito,能夠讓用戶在使用Google地圖時隱藏身份,以防用戶的位置信息被盜,同時也有自動刪除功能,用戶可以設置他們的位置歷史記錄可以保存多長時間。

