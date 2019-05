科州槍擊案高中生撲向槍手喪命被譽為英雄

【KTSF 江良慧報導】

科羅拉多州丹佛市郊一間學校週二發生槍擊案,期間一名即將畢業的高中生奮不顧身撲向槍手,讓其他同學有時閒躲避,但該男生則中槍死亡。

Highland Ranch的STEM學校,週二下午發生槍擊案,當時有學生奮不顧身英勇救人。

學生Tuscany ‘Nui’ Giasolli說:”他說完別動後,Kendrick便撲向前,讓我們有時間躲到書桌下,結果槍手開槍射Kendrick。”

18歲的Kendrick Castillo犧牲自己,救回其他同學。

死者父親John Castillo說:”我知道因為他所做的,其他人得以活下來,我爲此感謝主,我愛他,他是個英雄,永遠都是,但暗地裏卻希望他當時只管逃跑。”

家長Nyki Giasolli說:”若不是多得他,我寶貝現在就不在了。”

其他學生之後仿效Castillo,合力制服了搶手。

學生制服一名槍手的同時,另一名女槍手則在另一個課室開槍,警方說,除了Kendrick之外,另外有8人中槍受傷。

科羅拉多州地方檢察官George Brauchler說:”若你們向我或我身後的或這裡任何人表示,在20年内和20英里内,我們要面對Columbine、Aurora戲院和 Arapahoe高中槍擊案,Zach Parrish和另外4個縣警中槍,我們會以為你是瘋子,但現在卻又再發生。”

警方指,兩名槍手都是該校學生,事發的學校有1,800多名幼稚園至高中學生。

