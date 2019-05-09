中國學者遼寧發現恐龍化石 屬新品種恐龍

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中國科學院的學者在遼寧找到一塊恐龍化石，最終確認是新品種的恐龍，這種恐龍最大的特徵是擁有一對蝙蝠一樣的翅膀，為動物飛行的演化提供新線索，研究已經刊登在學術期刊《自然》。

今期《自然》期刊的封面是一隻新確認的恐龍，活於1/63億年前，最吸引大家注意的相信是牠那對翼十足蝙蝠的翼一樣。令牠看起來就像西方幻想故事裡面的飛龍。

牠的學名是”長臂渾元龍”，那麼快有正式中文名，因為發現牠的是中國學者。

2017年，中國科學院的學者在遼寧發現一塊恐龍化石，經過一年的鑑證，學者確認牠是善攀鳥龍類的新成員，將牠命名為”長臂渾元龍”，研究結果日前在《自然》刊登。

學者分析化石後得知新恐龍的一雙翼，並不是一般鳥類長有羽毛的羽翼，而是似蝙蝠的翼膜結構，渾元龍外表威武，但其實體型非常袖珍，身長只有32厘米，比大部份有羽翼的恐龍更小。

雖然有翼，但專家相信渾元龍仍然未懂自由飛翔，反而比較似飛鼠，以雙翼作有限度滑翔。

渾元龍證明的是除了鳥類的羽翼，有部份恐龍曾經走另一條分支，嘗試以蝙蝠式的翼膜發展出飛行能力，但從已知的化石，恐龍的翼膜之路似乎並沒成功，直到多年之後的蝙蝠才將翼膜飛行發揚光大。

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