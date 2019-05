中國學者遼寧發現恐龍化石 屬新品種恐龍

【i-CABLE】

中國科學院的學者在遼寧找到一塊恐龍化石,最終確認是新品種的恐龍,這種恐龍最大的特徵是擁有一對蝙蝠一樣的翅膀,為動物飛行的演化提供新線索,研究已經刊登在學術期刊《自然》。

今期《自然》期刊的封面是一隻新確認的恐龍,活於1/63億年前,最吸引大家注意的相信是牠那對翼十足蝙蝠的翼一樣。令牠看起來就像西方幻想故事裡面的飛龍。

牠的學名是”長臂渾元龍”,那麼快有正式中文名,因為發現牠的是中國學者。

2017年,中國科學院的學者在遼寧發現一塊恐龍化石,經過一年的鑑證,學者確認牠是善攀鳥龍類的新成員,將牠命名為”長臂渾元龍”,研究結果日前在《自然》刊登。

學者分析化石後得知新恐龍的一雙翼,並不是一般鳥類長有羽毛的羽翼,而是似蝙蝠的翼膜結構,渾元龍外表威武,但其實體型非常袖珍,身長只有32厘米,比大部份有羽翼的恐龍更小。

雖然有翼,但專家相信渾元龍仍然未懂自由飛翔,反而比較似飛鼠,以雙翼作有限度滑翔。

渾元龍證明的是除了鳥類的羽翼,有部份恐龍曾經走另一條分支,嘗試以蝙蝠式的翼膜發展出飛行能力,但從已知的化石,恐龍的翼膜之路似乎並沒成功,直到多年之後的蝙蝠才將翼膜飛行發揚光大。

