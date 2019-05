【KTSF】

密歇根州南部一名9歲男童,涉嫌在家中槍殺他母親,已被起訴謀殺罪。

事發於週一凌晨Fawn River Township小鎮,距底特律西南方約160哩。

法庭文件顯示,死者是被人用來福槍擊斃,男童也被控在重罪中使用槍械罪。

據縣警局透露,男童正接受心理評估,但沒透露他是否以成人身分被起訴,也尚未透露案件細節。

