柏克萊加大兩學生被搶手提電腦 一人被匪徒踢傷

May 9, 2019 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 郭柟報導】

柏克萊加大校園附近再有搶手提電腦案發生，4名蒙面匪徒搶劫兩名學生的手提電腦，更踢傷其中一人。

警方表示，週一晚上9時幾，在College Avenue 2701號的Sack’s Coffee House咖啡廳，4名蒙面匪徒衝入店內，搶劫兩名事主的手提電腦。

其中一名女事主在掙扎時，被匪徒踢倒在地上，受輕傷。

匪徒之後丟下她的電腦，另外一名男事主無傷，匪徒搶走他的手提電腦後，跑到停泊在店外的汽車，往Derby街方向開車逃離現場。

兩名事主都是柏克萊加大學生，本案的咖啡廳，過去幾個月都多次發生手提電腦搶劫案。

柏克萊警局發言人Byron White說：”如果你要用電腦，就不要坐在靠近門口座位，看書就可以，因為我們不斷見到疑犯針對坐在靠近正門或側門的人下手，因為可以輕易逃走。”

柏克萊市長Jesse Arreguin說：”我會同警察局長討論，加強警力專門對付並防範這類案件。”

警方表示，柏克萊全市今年發生了至少35宗這類搶電腦案，地點都是校園附近的咖啡廳。

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