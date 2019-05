柏克萊加大兩學生被搶手提電腦 一人被匪徒踢傷

【KTSF 郭柟報導】

柏克萊加大校園附近再有搶手提電腦案發生,4名蒙面匪徒搶劫兩名學生的手提電腦,更踢傷其中一人。

警方表示,週一晚上9時幾,在College Avenue 2701號的Sack’s Coffee House咖啡廳,4名蒙面匪徒衝入店內,搶劫兩名事主的手提電腦。

其中一名女事主在掙扎時,被匪徒踢倒在地上,受輕傷。

匪徒之後丟下她的電腦,另外一名男事主無傷,匪徒搶走他的手提電腦後,跑到停泊在店外的汽車,往Derby街方向開車逃離現場。

兩名事主都是柏克萊加大學生,本案的咖啡廳,過去幾個月都多次發生手提電腦搶劫案。

柏克萊警局發言人Byron White說:”如果你要用電腦,就不要坐在靠近門口座位,看書就可以,因為我們不斷見到疑犯針對坐在靠近正門或側門的人下手,因為可以輕易逃走。”

柏克萊市長Jesse Arreguin說:”我會同警察局長討論,加強警力專門對付並防範這類案件。”

警方表示,柏克萊全市今年發生了至少35宗這類搶電腦案,地點都是校園附近的咖啡廳。

