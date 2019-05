發黑猩猩照比喻哈里梅根兒子 英國BBC主持人遭解僱

【KTSF】

英國廣播公司BBC的電台節目主持人因為在社交網上發放黑猩猩的照片,以此來比喻哈里王子和妻子梅根誕下的兒子Archie,立即遭到BBC解僱。

節目主持人Danny Baker是BBC 5號電台頻道的節目主持人,他週四表示已遭BBC解僱,他週三在Twitter發放一張照片,顯示一對夫婦抱著一名穿了衣服的黑猩猩,附文寫上:”皇室寶寶出院”。

有批評者指責Baker的推文帶有種族歧視,因為梅根的母親是非洲裔,批評者指Baker是以黑猩猩來比諭Archie有非洲裔血統。

61歲的Baker則表示,其推文純粹是開玩笑,調侃王室人員有如穿上華衣的馬戲團動物,不過卻被曲解成關於猩猩和種族。

Baker在推文中承認犯下絕大過錯,也對Archie道歉,Baker堅稱他並非種族歧視者,同時指責BBC處理事件的手法。

BBC則表示,Baker的判斷出錯,他的推文完全與本台的價值觀相違。

