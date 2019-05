【KTSF】

灣區捷運(BART)表示,拘捕了十名懷疑涉及最近連串搶手機案的少年匪徒。

十名未成年匪徒,週二在奧克蘭和舊金山之間3個捷運車站內被捕,其中兩人收押感化所,其餘的經由他們家人或監護人保釋。

警方正調查他們涉及幾多宗劫案,再提醒捷運乘客,隨時抬頭留意四周。

