舊金山華美學校購下校址教堂 解除遷校威脅

【KTSF 陳嘉琪報導】

在舊金山日落區有超過40年歷史,提供中、英雙語學前教育的華美學校宣布,成功購買學校所在的教堂,有打算擴展服務。

過去40多年,華美學校一直租用19街夾Judah這間Calvary United Methodist聯合衛理教堂的一小部分做學校。

去年11月,有買家有意開價購買教堂,令華美擔心交易一旦完成,學校會被趕走,華美於是四出尋求協助。

華美週二宣布已經買下教堂,不會再有被逼遷的威脅,因為地方多了,校方正研究社區所需,有意擴展他們的服務。

華美是舊金山第一間提供中英雙語學前教育班的學校,上個月獲市府選為”老字號”,而5月9日亦是華美創校45周年紀念。

另一間位於日落區19街夾Taraval街,有80名學生的Parkside學前教育學校的命運就截然不同。

學校的負責人兼業主因為要退休,選擇在6月底關閉學校,當中一半學生升小學,剩下的40名學生要尋找新的學校,15全職教師亦面臨失業。

