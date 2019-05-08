舊金山華美學校購下校址教堂 解除遷校威脅

【KTSF 陳嘉琪報導】

在舊金山日落區有超過40年歷史，提供中、英雙語學前教育的華美學校宣布，成功購買學校所在的教堂，有打算擴展服務。

過去40多年，華美學校一直租用19街夾Judah這間Calvary United Methodist聯合衛理教堂的一小部分做學校。

去年11月，有買家有意開價購買教堂，令華美擔心交易一旦完成，學校會被趕走，華美於是四出尋求協助。

華美週二宣布已經買下教堂，不會再有被逼遷的威脅，因為地方多了，校方正研究社區所需，有意擴展他們的服務。

華美是舊金山第一間提供中英雙語學前教育班的學校，上個月獲市府選為”老字號”，而5月9日亦是華美創校45周年紀念。

另一間位於日落區19街夾Taraval街，有80名學生的Parkside學前教育學校的命運就截然不同。

學校的負責人兼業主因為要退休，選擇在6月底關閉學校，當中一半學生升小學，剩下的40名學生要尋找新的學校，15全職教師亦面臨失業。

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