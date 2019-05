美國會報告指港通過逃犯條例對美構成風險（視頻）

【i-CABLE】

香港政府計劃修訂《逃犯條例》繼續受到質疑,美國國會轄下的美中經濟與安全審查委員會報告指,修例會削弱香港自治,對美國國家安全構成重大風險。報告又指修例一旦通過,可能違反《香港政策法》,美國或要重新審視與香港的關係。

美中經濟與安全審查委員會是美國國會成立的一個研究機關,針對香港修訂《逃犯條例》發表8頁報告,指修例容許香港移交逃犯到內地,立法會不得監察,令香港暴露於內地軟弱的司法制度,以及政治檢控之中,進一步侵蝕香港的高度自治權,並向北京提供強大法律工具去干預香港事務,日後爭取民主及營商會更困難。

報告指香港的法治,以及全球金融中心美譽,有賴法律保障,修例之後沒有這重保障,可能對美國國家安全及經濟利益構成嚴重風險,將來北京可以向香港施壓,以虛假藉口移交美國公民到內地,影響在港的85,000名美國人,以及1,300間美國公司,美國海軍停靠香港時亦有機會被捕,要考慮是否到其他港口補給。

報告更指修例可能違反《美國-香港政策法》當中幾項重要條款,包括美國總統是否仍相信香港在法律上可履行條約義務,還應否鼓勵美國商界在香港做生意。

報告提到美國總統如果認為香港的自治水平不足,有權簽發行政命令,暫停執行《香港政策法》,一旦香港通過修例,美國或者要重新審視與香港的關係,及雙方已簽訂的引渡協議。

《香港政策法》是美國 1992 年通過的法案,基於一國兩制、高度自治,確認香港在政治、法治、經濟及貿易上,與中國大陸完全區分,美方承認香港的護照,尊重香港是獨立關稅區。

美國國務院兩個月前的年度報告,指香港自治程度減少,但仍然充分,建議維持對港的特別待遇。

