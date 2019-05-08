紐時揭露特朗普報稅資料 生意十年間虧損11.7億

【KTSF 林佩樺報導】

紐約時報週二揭露，特朗普總統從1985年至1994年的報稅資料，顯示特朗普的生意年年都有巨額虧損，讓他十年都不用繳所得稅。

紐約時報說取得1985年到1994年的入息稅1040報稅表謄本，發現特朗普自詡為成功的商人和談判高手，其實並不是那麼一回事。

那些稅務數據顯示，在那十年當中，特朗普處於嚴重的財務困境中，生意很糟糕，有巨額損失，他的交易談判能力也成問題。

1985年，他在核心業務，以賭場、酒店和公寓大樓的銷售為主的生意，虧損了4,600萬，往後每年都虧損，十年一共虧損11.7億，是美個個人稅戶中，申報虧損最多者。

當中的1991年和1992年，每年虧損都在2.5億以上，比同一階級的稅戶所申報的虧損高一倍有多。

就是如此龐大的虧損，讓特朗普那十年都避免了繳付所得稅。

特朗普一名律師在週末發聲明，說紐約時報所取的30年前稅務資料並不準確，但該律師並沒有說明錯誤在何處。

但一名稅務局的前任高官則指出，那些稅表謄本很可靠，因為有嚴格的品質控制，並且向來都用於分析經濟走勢和設定國家政策。

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