紐時揭露特朗普報稅資料 生意十年間虧損11.7億

【KTSF 林佩樺報導】

紐約時報週二揭露,特朗普總統從1985年至1994年的報稅資料,顯示特朗普的生意年年都有巨額虧損,讓他十年都不用繳所得稅。

紐約時報說取得1985年到1994年的入息稅1040報稅表謄本,發現特朗普自詡為成功的商人和談判高手,其實並不是那麼一回事。

那些稅務數據顯示,在那十年當中,特朗普處於嚴重的財務困境中,生意很糟糕,有巨額損失,他的交易談判能力也成問題。

1985年,他在核心業務,以賭場、酒店和公寓大樓的銷售為主的生意,虧損了4,600萬,往後每年都虧損,十年一共虧損11.7億,是美個個人稅戶中,申報虧損最多者。

當中的1991年和1992年,每年虧損都在2.5億以上,比同一階級的稅戶所申報的虧損高一倍有多。

就是如此龐大的虧損,讓特朗普那十年都避免了繳付所得稅。

特朗普一名律師在週末發聲明,說紐約時報所取的30年前稅務資料並不準確,但該律師並沒有說明錯誤在何處。

但一名稅務局的前任高官則指出,那些稅表謄本很可靠,因為有嚴格的品質控制,並且向來都用於分析經濟走勢和設定國家政策。

