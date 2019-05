特朗普要向中國貨加關稅 灣區進口商消費者大喊吃不消（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統揚言週五將針對兩千億美元的中國進口商品關稅,提高到25%,灣區進口商以及消費者都大喊吃不消,由於涉及的產品範圍廣泛,業內人士預期,25%關稅一旦實施,將見到大範圍並且明顯的物價上漲。

在舊金山華埠的商店內,來自中國的食品雜貨隨處可見,在灣區華裔民眾的生活當中也是重要的一部分。

對於特朗普揚言又要調漲關稅,進口商最有感,這一批影響的產品,涉及種類也非常龐大。

美國東方食品商會發言人周曉濱說:”兩千億中國進口產品的話,它是包括從建築材料到藥品、維他命、服裝、家具,所有都概括,所以這是對民生的影響是相當之大的。”

許多在華埠生活、工作的消費者,一聽到本週五大批中國產品關稅可能將調漲至25%,大喊吃不消,也擔心會直接衝擊到低收入人士。

華埠街坊會主席李兆祥說:”如果總統要加25%關稅的話,我們在華埠多數將來的價錢就會很高,沒有便宜貨了,將來雙方面損失都很大。”

華埠民眾也說:”對於我來說不是很大的問題,因為從我個人來說,我可以付得起,但是低收入的人,就比較麻煩。”

其實去年底以來,不少消費者就發現灣區的物價已經明顯提高。

另一名華埠民眾說:”最近無論是買菜或是買其他的日常用品,價錢都貴了很多,不曉得是不是因為關稅的問題的影響,如果是的話就要讓大家考慮清楚。”

華埠消費者徐楚南說:”都在華埠吃,你看著那個物價,都是在上漲,以前我們吃個早餐五塊多錢,連小費下來加上稅金,大概七八塊錢就可以搞定,一個早餐,現在沒有十塊錢你很難下來。”

進口商指出,去年9月,這兩千億的中國貨品已經調漲關稅至10%,如今再提高至25%,物價上漲的程度,恐怕會讓消費者無法消受。

周曉濱說:”這10%很多是被餐廳、進口商,有很多部分他們已經吸收了一部分,其實這個影響力還沒有完全的反應出來,但是當25%再加上去的時候,就像我們想說那個連續下雨,土地已經全部濕潤了,那個雨下來以後,就變成洪水,那這個25%,就會直接衝擊到我們消費者的荷包。”

不過業者表示,目前尚未接獲海關有正式通知,也懷疑特朗普的宣示可能只是恫嚇作用,本週五是否真會實施還要觀察。

