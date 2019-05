舊金山或禁執法當局使用人面識別系統

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山將可能成為全國首個城市,禁止執法機構使用人面識別系統,舊金山市參議會法例委員會週一一致通過《停止秘密監視條例》。

美國公民聯盟(ACLU)表示,人面識別技術能夠讓政府獲得民眾行蹤的信息,容許政府知道我們走在哪裡,我們到過哪一間店,甚至我們去過一個抗議行動,或者一個宗教場所。

ACLU一直努力讓人面識別技術不落入政府之手,尤其是他們最近對技術進行測試後發現,有關技術將28名國會議員誤認為罪犯。

ACLU指,該技術還沒成熟,如果執法部門想要採用技術,應該先諮詢社區,對於公民自由主義者來說,人面識別技術的缺點,就是有可能讓政府濫用個人信息。

保安專家則指,好處就是能夠抓到更多壞人,他以波士頓馬拉松爆炸案為例,指幾隊警員花多個小時來觀看閉路電視畫面,去尋找疑犯,新的人面識別技術,就能快速確認罪犯。

該條例下一步將會在5月14日下週二,由市參議會全體投票表決,如果獲得通過,舊金山將會是全國首個禁止執法部門使用人面識別技術的城市,而同時東灣奧克蘭(屋崙)也在討論一個類似的條例,將會在月底投票。

