舊金山或禁執法當局使用人面識別系統

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山將可能成為全國首個城市，禁止執法機構使用人面識別系統，舊金山市參議會法例委員會週一一致通過《停止秘密監視條例》。

美國公民聯盟（ACLU）表示，人面識別技術能夠讓政府獲得民眾行蹤的信息，容許政府知道我們走在哪裡，我們到過哪一間店，甚至我們去過一個抗議行動，或者一個宗教場所。

ACLU一直努力讓人面識別技術不落入政府之手，尤其是他們最近對技術進行測試後發現，有關技術將28名國會議員誤認為罪犯。

ACLU指，該技術還沒成熟，如果執法部門想要採用技術，應該先諮詢社區，對於公民自由主義者來說，人面識別技術的缺點，就是有可能讓政府濫用個人信息。

保安專家則指，好處就是能夠抓到更多壞人，他以波士頓馬拉松爆炸案為例，指幾隊警員花多個小時來觀看閉路電視畫面，去尋找疑犯，新的人面識別技術，就能快速確認罪犯。

該條例下一步將會在5月14日下週二，由市參議會全體投票表決，如果獲得通過，舊金山將會是全國首個禁止執法部門使用人面識別技術的城市，而同時東灣奧克蘭（屋崙）也在討論一個類似的條例，將會在月底投票。

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