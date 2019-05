【KTSF】

舊金山日落區林肯高中附近週二傍晚發生搶劫案,疑犯是亞裔,年僅13歲,他被指拳擊一名只有12歲的拉美裔男童,搶走其耳機盒。

事發於傍晚6時半左右,地點在24大街夾Santiago街,Taraval分區警局就在附近。

疑犯被指拳擊受害人的臉部,搶走受害人的耳機盒。

受害人在事故中有受傷,沒有生命危險,警方已將懷疑涉案的亞裔男童拘捕。

