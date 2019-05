舊金山擬發5億公債為低收入家庭及長者建可負擔房屋（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市長布里德和市參議會主席余鼎昂提出發行5億元公債,興建以及維護市內的可負擔房屋,對象主要是低收入家庭以及長者。

布里德說:”我們提出舊金山歷來最大金額,5億元專為可負擔房屋的公債。”

安老自助處行政總裁鍾月娟說:”因為興建房屋很貴,差不多要60萬蓋一個單位,變成租金很貴,就算是可負擔,很可能要一千元一個月,這個債券可以降低租金,讓那些月入一千多元的長者,把收入的三成作為租金,不用去付一千元的月租。”

布里德表示,這5億元公債可在未來4年,為舊金山增加二千個可負擔單位,差不多一半的錢,用來興建為低收入家庭而設的可負擔單位,接近一億元用來提供長者房屋,一億元協助無家可歸者尋找居所。

另外,1.5億元投入維修市內的公共房屋,又有2,000萬元協助中等收入家庭、教師和消防員等專業人士置業。

如果得到市參議會同意,這項公債提案會列入今年11月選舉讓選民表決,需要3分2贊成票才能通過。

