San Mateo縣議員建議為社區學院學生免除學費（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣有縣議員建議,仿效舊金山市立大學,為該縣社區學院的學生免除學費,以緩解學生的經濟壓力。

縣議員David Canepa提議讓學生免費入讀San Mateo縣社區學院,他表示,社區學院提供機會,讓不同年齡層的人士學習及更新技能。

Canepa說:”社區學院給許多人機會,直到1985年,每個人都能免費上社區學院,所以我相信San Mateo縣應像舊金山縣市一樣,我們需要投資在社區學院。”

Canepa說,一名全職社區學院的學生,現在一年的學費大約是1,400元,San Mateo縣社區學院每個學分收費是46元,但灣區住房昂貴,生活壓力導致許多中低收入學生及家庭經濟負擔沉重,雖然有些學生申請現行的Promise計劃,為低收入學生減免一年學費,但Canepa希望,可以免除所有學生兩年學費,而經費可以來自該縣銷售稅。

Canepa說:”我們有補助資金來自縣0.5%銷售稅,從2012年至今已徵收5億元,今年還會徵收9,100萬元,所以這是我們可以考慮的。”

Canepa提出的另一個資金來源計劃就是向縣內大公司徵收商業稅,例如Facebook、Genentech及Visa。

受訪學生都對這個免費讀書的計劃表示歡迎。

Skyline社區學院學生Diane說:”我覺得對我有幫助,可以學習我要學的課程,尤其是暑期還有以後的學期。”

Skyline社區學院學生Thomas說:”工作的學生還要付其它如帳單,他們可能要幫助家人,此外還要付社區學院學費等等,我覺得會是一個困難,所以這是為甚麼我贊成社區學院免學費,因為至少一點點都能幫到每個人。”

San Mateo縣有3間社區學院,分別是Canada、Skyline,以及College of San Mateo,Canepa不打算透過選民投票,而是希望跟州府審計部門溝通,透過行政手段批准該計劃。

