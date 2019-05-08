San Mateo縣議員建議為社區學院學生免除學費（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣有縣議員建議，仿效舊金山市立大學，為該縣社區學院的學生免除學費，以緩解學生的經濟壓力。

縣議員David Canepa提議讓學生免費入讀San Mateo縣社區學院，他表示，社區學院提供機會，讓不同年齡層的人士學習及更新技能。

Canepa說：”社區學院給許多人機會，直到1985年，每個人都能免費上社區學院，所以我相信San Mateo縣應像舊金山縣市一樣，我們需要投資在社區學院。”

Canepa說，一名全職社區學院的學生，現在一年的學費大約是1,400元，San Mateo縣社區學院每個學分收費是46元，但灣區住房昂貴，生活壓力導致許多中低收入學生及家庭經濟負擔沉重，雖然有些學生申請現行的Promise計劃，為低收入學生減免一年學費，但Canepa希望，可以免除所有學生兩年學費，而經費可以來自該縣銷售稅。

Canepa說：”我們有補助資金來自縣0.5%銷售稅，從2012年至今已徵收5億元，今年還會徵收9,100萬元，所以這是我們可以考慮的。”

Canepa提出的另一個資金來源計劃就是向縣內大公司徵收商業稅，例如Facebook、Genentech及Visa。

受訪學生都對這個免費讀書的計劃表示歡迎。

Skyline社區學院學生Diane說：”我覺得對我有幫助，可以學習我要學的課程，尤其是暑期還有以後的學期。”

Skyline社區學院學生Thomas說：”工作的學生還要付其它如帳單，他們可能要幫助家人，此外還要付社區學院學費等等，我覺得會是一個困難，所以這是為甚麼我贊成社區學院免學費，因為至少一點點都能幫到每個人。”

San Mateo縣有3間社區學院，分別是Canada、Skyline，以及College of San Mateo，Canepa不打算透過選民投票，而是希望跟州府審計部門溝通，透過行政手段批准該計劃。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。