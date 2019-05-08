San Mateo縣將舉辦講座介紹首期貸款援助計劃

【KTSF 陳令楠報導】

灣區房價高企，想買市價房屋，但又沒有兩成首期？現在有好消息，中半島San Mateo縣將舉辦首次置業講座，介紹縣內的首期貸款援助計劃。

由政府及民間合作的組織San Mateo HEART，下月將舉辦一場講座，介紹首期貸款援助計劃。

參加計劃的首次置業人士買市價房屋時，只需支付5%首期，且毋須買PMI貸款保險，但計劃只限於San Mateo縣內屋價在908,156元或以下的獨立屋、鎮屋及共渡公寓。

申請資格方面，家庭年收入在17萬元以下、信用評分達680分或以上，並在縣內工作或居住。

講座時間是6月6號星期四晚上6點至7點，地點位於Daly City市府大樓，講座免費入場，但需提前上網登記。

查詢詳情，請點擊：https://www.heartofsmc.org/free-first-time-homebuyer-workshop-in-daly-city-on-june-6/

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