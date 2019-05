華裔攝記趙漢榮加州山火作品獲普立茲”突發新聞獎”提名（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

華裔攝影記者趙漢榮,去年拍攝加州山火的作品,入圍美國新聞界最高榮譽獎項普立茲獎的”突發新聞獎”決選提名。

在中國出生、香港長大的趙漢榮,去年代表美聯社與另外兩名隊員,追蹤拍攝去年在加州各地發生的大型山火,趙漢榮負責拍攝在南加州Malibu市的山火,提交了這輯照片參賽並入圍。

趙漢榮說:”場面很緊張,火很熱,很大風,其實拍山火我都好有經驗,但是每次拍攝我都有點心慌,拍攝時,很怕風會轉方向。”

趙漢榮中學時代已經對攝影萌生興趣,他畢業於珠海書院新聞及傳播學系,之後在《星島日報》工作多年,升至首席攝記,然後來到美國加州州立大學Northridge分校就深造新聞攝影。

趙漢榮說:”美國新聞的攝影最好的,因此我很想拿個新聞攝影的學位。”

趙畢業後移民留在南加州工作,他在洛杉磯《經濟周刊》擔任攝記16年,期間又會幫《洛杉磯時報》、《路透社》、《美聯社》等做特約攝記。

趙漢榮表示,做攝記付出往往多過收入,在美國工作收入尚算合理,但概嘆在香港做攝記兢爭大、壓力大、人工低。

趙漢榮說:”至少在美國可以穩定養家,我有兩個孩子,仍可以供屋,但在香港好擔心攝影記者做不到,其實做攝記最基本條件真的就是熱情,你對這個行業無熱情,就無話可說。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。