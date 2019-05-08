華裔攝記趙漢榮加州山火作品獲普立茲”突發新聞獎”提名（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

華裔攝影記者趙漢榮，去年拍攝加州山火的作品，入圍美國新聞界最高榮譽獎項普立茲獎的”突發新聞獎”決選提名。

在中國出生、香港長大的趙漢榮，去年代表美聯社與另外兩名隊員，追蹤拍攝去年在加州各地發生的大型山火，趙漢榮負責拍攝在南加州Malibu市的山火，提交了這輯照片參賽並入圍。

趙漢榮說：”場面很緊張，火很熱，很大風，其實拍山火我都好有經驗，但是每次拍攝我都有點心慌，拍攝時，很怕風會轉方向。”

趙漢榮中學時代已經對攝影萌生興趣，他畢業於珠海書院新聞及傳播學系，之後在《星島日報》工作多年，升至首席攝記，然後來到美國加州州立大學Northridge分校就深造新聞攝影。

趙漢榮說：”美國新聞的攝影最好的，因此我很想拿個新聞攝影的學位。”

趙畢業後移民留在南加州工作，他在洛杉磯《經濟周刊》擔任攝記16年，期間又會幫《洛杉磯時報》、《路透社》、《美聯社》等做特約攝記。

趙漢榮表示，做攝記付出往往多過收入，在美國工作收入尚算合理，但概嘆在香港做攝記兢爭大、壓力大、人工低。

趙漢榮說：”至少在美國可以穩定養家，我有兩個孩子，仍可以供屋，但在香港好擔心攝影記者做不到，其實做攝記最基本條件真的就是熱情，你對這個行業無熱情，就無話可說。”

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