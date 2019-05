【KTSF 黃恩光報導】

本台日前報導過,舊金山訪谷區一名87歲華裔長者失蹤,這位患了阿茲海默症的長者離開訪谷的住所,已經差不多7天,至今仍然下落不明。

87歲的吳開秀上週四離開位於訪谷區Teddy Avenue 200號路段的寓所後,就音訊全無。

家人表示,吳開秀患了腦退化症,連自己的名字都記不起。

吳開秀身高5呎7吋,體重170磅左右,駝背,離家時穿著棕色外套、灰色長褲和黑鞋。

家人表示,吳開秀以前試過自己坐巴士,想返回從前在北岸區的住所,所以家人這幾天在華埠、北岸區和漁人碼頭一帶到處找尋吳開秀。

警方表示,如果有人見到他,應該立即打911報警。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。