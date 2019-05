【i-CABLE】

英國哈里王子與妻子梅根週三帶同剛出生的兒子,首次與公眾見面。

梅根是於當地週一清晨誕下兒子,重7磅3安士,梅根和兒子健康狀況良好,稍後二人公布兒子取名Archibald Harrison Mountbatten-Windsor,簡稱Archie。

哈里王子稱,與梅根非常期待看著兒子成長。

哈里王子和梅根的第一名孩子,是英國王位第7順位繼承人。

