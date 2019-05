【KTSF】

聯邦眾議院司法委員會週三通過決議案,確認司法部長巴爾拒絕交出特別檢控官穆勒撰寫的通俄案調查報告完整版本,其行為等同藐視國會。

司法委員會是以24票對16票,通過確認巴爾藐視國會,而在司法委員會表決前,特朗普總統行使總統特權,指稱他有權阻止公開通俄案調查報告未經編輯的版本。

決議案現送交眾議院全院表決,如果獲通過,華盛頓特區的聯邦檢察官將要決定,是否要向巴爾提出刑事起訴。

司法委員會主席Jerrold Nadler說,委員會需要這樣做,因為特朗普的阻撓已造成一場”憲法危機”。

