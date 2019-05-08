搵屋住專題：Fremont可負擔鎮屋放售（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

東灣Fremont有一間可負擔Townhouse鎮屋放售。

這間Townhouse位於Cherry-Guardino區，Silk Oak Commons 119號，建於2006年，建築面積1,230平方英呎，有兩睡房與兩浴室，屋內鋪設地毯，車庫可停泊一部車，業主在屋苑還有一個留用停車位。

房子售價為354,906元，HOA每月315元，申請人必須曾經在Fremont住過，或在當地工作，必須持有市府認證的首次置業人士資格，同時需要市府核准的金融機構發出的貸款預審批。

收入限制方面，二人家庭年收入不得超過91,850元，三人家庭不得超過103,350元，四人家庭不得超過114,850元，五人家庭不得超過124,050元。

這間房子在本週末下午1點至3點半開放參觀，申請截止時間為5月28號中午。

申請詳情，請瀏覽以下網站：

https://www.fremont.gov/1635/Below-Market-Price-BMP-Homes

https://www.fremont.gov/DocumentCenter/View/41119/FTHB-BMP-Resale—119-Silk-Oak-Common

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