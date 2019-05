【KTSF】

聯邦數據顯示,去年H-1B工作簽證拒簽率激增,比對前年增加13%,是十年來新高,幾乎每4個申請,就有一個被駁回。

有分析人士認為,這凸顯特朗普政府下決心,保護本土美國人工作機會,而被拒簽的前30間公司中,通常外國勞工比例至少佔15%。

而這些公司大部分都是外包人員配備和諮詢公司,不過大型科技公司如Facebook、Google以及微軟等,2017與2018年工作簽證拒簽率,都保持在1%和2%左右。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。