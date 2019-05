華工建設鐵路紀錄片”黑色道釘”本週日首映（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為慶祝華工建設鐵路竣工150週年,中華傳統文化協會週二在舊金山華埠宣布,將在本週日於舊金山總圖書館舉行紀錄片”黑色道釘”首映活動,邀請公眾一起來了解這段美國華人的重要歷史。

中華傳統文化協會週二在舊金山華埠發布紀錄片的精彩片段,時間回到150年前,橫跨美洲大陸的東西岸鐵路。

1869年5月,東段和西段鐵路匯集在猶他州合攏,正式宣告橫貫鐵路完成,這也是每年5月,猶他州金釘節活動的由來。

紀錄片”黑色道釘”回溯當年14,000名華工如何化不可能為可能,完成西段鐵路的建設。

駐舊金山台北經文處副處長李盈興說:”當初在物力這個艱困的狀況下,技術也不是那個發展的狀況下,能夠克服天然的天險,還有他們本身的一些限制,來為美國做出那麼大的貢獻。”

中華傳統文化協會共同創辦人之一鄧灼照說:”除了運輸、行政那些,20%職務不是中國人之外,所有興建鐵路的都是我們華工,在這八成華工之中,有1,200多人是在那里死亡,犧牲他們的生命,例如從山上跌落,或是炸藥炸傷那樣。”

西段的鐵路要經過Sierra山區凶險的地形加上下雪的天氣,身形瘦小的華工,卻用人手挖掘,創下人工興建鐵路,每天完成十英哩的世界紀錄。

鄧灼照說:”中國人的身材很小,跟美國人的身材差兩呎,同時也很瘦小,但是他們能夠用人工的功力去做,不是用機器,能夠蓋這麼快、迅速的鐵路,是非常難能可貴的。”

中華傳統協會表示,1848到1869年期間,共有14,000華工來美,對鐵路建設做出貢獻,當時華工的願望,是用體力賺取微薄的收入寄回家郷,但小愛最終轉化為巨大的貢獻,也為華人在美國立足奠定基礎,希望透過活動,緬懷華工不怕犧牲的精神,和對美國的貢獻,也期許不要再有歧視。

活動5月12日星期天在舊金山總圖書館地下室禮堂舉行,還有專為紀念鐵路華工設計的舞蹈表演,是首次編排亮相,民眾可以免費入場。

