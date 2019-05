【KTSF】

舊金山市參事會週二通過法例,規定有店面的商店,必須接受現金付款。

提案的市參事Vallie Brown指出,像Amazon Go等金融區商店及餐館,必須考慮到有許多露宿者和低收入人士沒有銀行戶口或信用卡戶口,而必須付現金。

除舊金山外,東岸的費城和新澤西州,也通過同樣法例。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。