灣區低收入居民有機會申領補助金購買清潔車輛（視頻）

灣區部份低收入社區的居民,現在有機會獲得補助,將自己老舊的汽車,更換成低碳排的清潔車輛。

灣區空氣品質管理局推出計劃為受空氣污染影響嚴重的低收入社區居民,提供總共425萬元補助金,用來購買清潔車輛。

符合資格的低收入居民,可獲得5,000元至9,500元不等的補助金,購買電動車、油電車或plug-in油電車。

而居民更換的舊車,必須是1996年或以前製造,居民也可申請2,500元至4,500的補助,來購買Clipper路路通卡。

當局指出,補助金會被視為收入,需要報稅,因此低收入人士要注意,這筆補助金會否影響到他們申請其他低收入福利的資格。

有關計劃詳情可到,灣區空氣品質管理局網站查詢,網址:http://www.baaqmd.gov/funding-and-incentives/residents/clean-cars-for-all

