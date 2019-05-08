紐森提出為育兒家庭提高稅惠 尿布經期產品免銷售稅

【KTSF 蔡璐陽報導】

加州州長紐森週二攜同妻子Jennifer，在沙加緬度發表新的一年度的財政預算案，他表示將爭取為低收入家庭減輕經濟負擔，其中的方案包括免除尿布和女性經期產品的銷售稅，以及兩倍的育兒家庭稅務優惠。

紐森將於這週四向立法機構提交修訂後的州預算案，新的預算將比之前擴大一倍，力求為低收入父母減輕經濟負擔。

紐森說：”沒事情比幫助家長更重要。”

在新的預算案中，最受爭議的一項是免除尿布和女性經期用品的銷售稅，因為此項提案曾遭到前任州長布朗的否決。

州眾議員Lorena Gonzalez-Fletcher說：”女性的身體不是奢侈品，擁有子宮和月經是我們與生俱來的，這不應該是奢侈，更不應該因此感到羞愧。”

紐森表示，對於低收入父母來說，這些產品的花銷通常會達到他們稅後收入的14%，他認為政府有責任與民眾分擔。

除此之外，他還特別設計了兩個幫助年輕家庭的方案，一個是孩童年齡在6歲以下的家庭，可以獲得1,000元的tax credit稅務優惠，另一個是將帶薪育兒假，從6個星期延長至8個星期。

而實施這些措施所需要的資金，其中一部分將來自合法銷售大麻的稅金。

7月1日是加州新的年度財政啟動日，紐森這份新的財政預算案能否得到立法機構的認可，將於6月15日之前揭曉。

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