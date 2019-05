紐森提出為育兒家庭提高稅惠 尿布經期產品免銷售稅

【KTSF 蔡璐陽報導】

加州州長紐森週二攜同妻子Jennifer,在沙加緬度發表新的一年度的財政預算案,他表示將爭取為低收入家庭減輕經濟負擔,其中的方案包括免除尿布和女性經期產品的銷售稅,以及兩倍的育兒家庭稅務優惠。

紐森將於這週四向立法機構提交修訂後的州預算案,新的預算將比之前擴大一倍,力求為低收入父母減輕經濟負擔。

紐森說:”沒事情比幫助家長更重要。”

在新的預算案中,最受爭議的一項是免除尿布和女性經期用品的銷售稅,因為此項提案曾遭到前任州長布朗的否決。

州眾議員Lorena Gonzalez-Fletcher說:”女性的身體不是奢侈品,擁有子宮和月經是我們與生俱來的,這不應該是奢侈,更不應該因此感到羞愧。”

紐森表示,對於低收入父母來說,這些產品的花銷通常會達到他們稅後收入的14%,他認為政府有責任與民眾分擔。

除此之外,他還特別設計了兩個幫助年輕家庭的方案,一個是孩童年齡在6歲以下的家庭,可以獲得1,000元的tax credit稅務優惠,另一個是將帶薪育兒假,從6個星期延長至8個星期。

而實施這些措施所需要的資金,其中一部分將來自合法銷售大麻的稅金。

7月1日是加州新的年度財政啟動日,紐森這份新的財政預算案能否得到立法機構的認可,將於6月15日之前揭曉。

