CalFresh糧食劵擴大補助範圍 領SSI也可申請（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

從6月1日起，加州政府擴大CalFresh計劃，即是俗稱糧食劵的補助範圍，令大部分領取SSI社安金的長者或傷殘人士，都合符申領的資格，在舊金山，位於華埠的新僑服務中心，就是其中一個以中文提供申請服務的地點。

踏入5月份，合資格申領糧食劵的人士可以開始登記，在舊金山華埠新僑服務中心的門外，連續數天排起長長的人龍，為的是預約時間申請糧食劵。

有長者凌晨3時半來排隊，最多人的時候，龍尾過了近聯合廣場的隧道口。

申請人黃太說：”這樣好一點，幫助一下，以前貴一點的東西都不敢買。”

新僑表示，根據州府的計劃，大部分領取SSI社安金的低收入長者或傷殘人士，從6月1日起都可以領取糧食券。

新僑服務中心代表沈惠玲（Rosalina Sham）說：”有些長者就問，如果他們有SSI，又申請了糧食券，他的SSI會否被取消，或者會被扣錢，其實都是不會的，這是因為我們加州政府的新措施，希望能夠有多一點食物補助，讓他們生活條件可以好一點。”

新僑表示，最終糧食券金額的多少，要視乎社安金的收入，以一人家庭計算，每月的收入扣稅前不多於1,316元，可得到15元，至最多192元的糧食劵。

沈惠玲說：”不是好像坊間的說法，你過了65歲，就有60多元，或者你有SSI，每人就有200多元，這些全部是誤傳。”

根據統計顯示，從6月1日起，舊金山合資格申請糧食劵的人，會比現時多近一倍至約96,000人，在灣區9個縣，會有額外19萬人合資格。

不過由於反應太過踴躍，新僑服務中心5月份的預約已經全部爆滿，暫時不會再派籌，可能要等到6月份才會再接受預約。

申請人填妥表格後，有關當局會額外約時間，與申請人會談，而新僑這裏除了填表，會有講華語的福利官在場，確保申請人一次過完成手續。

另外，市民亦可以上網申請，在舊金山，申請者亦可親臨市府位於Mission街1235號及Harrison街1440號的辦公室申請。

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