CalFresh糧食劵擴大補助範圍 領SSI也可申請（視頻）

從6月1日起,加州政府擴大CalFresh計劃,即是俗稱糧食劵的補助範圍,令大部分領取SSI社安金的長者或傷殘人士,都合符申領的資格,在舊金山,位於華埠的新僑服務中心,就是其中一個以中文提供申請服務的地點。

踏入5月份,合資格申領糧食劵的人士可以開始登記,在舊金山華埠新僑服務中心的門外,連續數天排起長長的人龍,為的是預約時間申請糧食劵。

有長者凌晨3時半來排隊,最多人的時候,龍尾過了近聯合廣場的隧道口。

申請人黃太說:”這樣好一點,幫助一下,以前貴一點的東西都不敢買。”

新僑表示,根據州府的計劃,大部分領取SSI社安金的低收入長者或傷殘人士,從6月1日起都可以領取糧食券。

新僑服務中心代表沈惠玲(Rosalina Sham)說:”有些長者就問,如果他們有SSI,又申請了糧食券,他的SSI會否被取消,或者會被扣錢,其實都是不會的,這是因為我們加州政府的新措施,希望能夠有多一點食物補助,讓他們生活條件可以好一點。”

新僑表示,最終糧食券金額的多少,要視乎社安金的收入,以一人家庭計算,每月的收入扣稅前不多於1,316元,可得到15元,至最多192元的糧食劵。

沈惠玲說:”不是好像坊間的說法,你過了65歲,就有60多元,或者你有SSI,每人就有200多元,這些全部是誤傳。”

根據統計顯示,從6月1日起,舊金山合資格申請糧食劵的人,會比現時多近一倍至約96,000人,在灣區9個縣,會有額外19萬人合資格。

不過由於反應太過踴躍,新僑服務中心5月份的預約已經全部爆滿,暫時不會再派籌,可能要等到6月份才會再接受預約。

申請人填妥表格後,有關當局會額外約時間,與申請人會談,而新僑這裏除了填表,會有講華語的福利官在場,確保申請人一次過完成手續。

另外,市民亦可以上網申請,在舊金山,申請者亦可親臨市府位於Mission街1235號及Harrison街1440號的辦公室申請。

