美國國務卿蓬佩奧強烈批評中俄威脅北極地區

美國國務卿蓬佩奧強烈批評中國和俄羅斯對北極地區的野心,指無人希望北冰洋變成另一個南海,強調美國對侵略北極的行為不會坐視不理。

蓬佩奧在芬蘭出席北極理事會會議,主題原本是氣候暖化,但蓬佩奧演說的重點是北極地區的戰略價值,他形容北極地區已成為大國的競賽場,矛頭直指中國和俄羅斯。他

指中國與北極最短的距離也達1,400公里,卻自稱是”近北極國家”,又不斷在北極地區投資基建和商業項目,從以往中國在其他地區的行為,可見其對北極的野心。

蓬佩奧同樣擔心俄羅斯會以暴力手段,落實對北極的領土野心,正如俄羅斯對待烏克蘭克里米亞問題,他舉例指俄羅斯已在北極地區新建3個軍事基地,中俄又計劃開拓北冰洋的新貨運航道,雖然該處為國際海域,但俄羅斯則當成有主權一樣,要求其他國家申請通行許可。

蓬佩奧強調美國對侵略北極的行為不會坐視不理,會加強在北極的影響力,確保這個具戰略資源的地方,不會落在少數國家上。

以觀察員身份出席北極理事會的中國北極事務特別代表高風回應蓬佩奧的講話時表示,各國都是自由和中國合作競爭沒問題,就看看誰能多交朋友。

蓬佩奧之後見記者時又提到,關注中國在拉丁美洲國家的一帶一路建設,認為是出於國家安全的考慮,蓬佩奧指美國已提醒各國留意中國的意圖。

