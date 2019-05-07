中美貿易談判現變數 美國貿易代表責中方出爾反爾

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中美貿易談判出現變數後，中方確認副總理劉鶴本週去美國磋商經貿，又表明有誠意繼續談判。特朗普為何突然反臉？美國談判代表萊特希澤指，是因為中方出爾反爾，企圖收回部分承諾，才令特朗普總統宣布加關稅。

面對特朗普宣布向中國貨加徵關稅，中國商務部公布，副總理劉鶴星期四及五，應美國貿易代表萊特希澤及財長姆欽邀請訪美，進行新一輪經貿磋商，雖然維持行程，但比原定押後了一日。

財經頻道CNBC引述消息指，中方代表團人數會少於外界預料的過百人。

美國政府表示，會在當地星期五凌晨零時零一分，將2,000億美元中國貨的關稅由10%加至25%。

彭博就引述知情人士稱，中國會在新稅率生效一分鐘後，向美國貨徵收報復關稅，但報道沒有提及徵收的稅率及牽涉多少美國貨。外交部指，中方有誠意繼續談判。

美國對談判態度突然轉向，但美方指轉變的其實是中方。

美國四大財金官員，包括貿易代表萊特希澤和財長姆欽星期一見傳媒，萊特希澤指責中方在上星期的談判，收回之前的部分承諾，可能導致協議文本出現實質變化，美國不能接受。

姆欽也稱協議90%內容原本已確定，但中國想重新談判，美方拒絕，但他指如果談判重回軌道，美國會考慮撤回加稅決定。

兩人沒透露中國收回甚麼承諾，路透社引述消息人士稱，中方尋求透過行政和監管行動來調整政策，而非之前同意的修改中國法律，破壞了協議核心，令美方難以核實中國執行的情況。

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