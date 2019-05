聯合國報告指人類過度發展 地球百萬物種將滅絕

【KTSF 江良慧報導】

聯合國發表研究報告,指出人類過度發展,嚴重破壞生態環境,加上受氣候變化影響,有100萬種動植物面臨滅絕,甚至威脅到人類存亡。

由聯合國生物多樣性科學小組發表的報告指出,全球800萬種物種當中的100萬,因為人類活動正面臨滅絕。

史丹福大學教授Paul Ehrlich說:”地球上其他生物是支持我們生命的系統,有危險的是我們,以為只會失去猩猩或什麽的就太愚蠢。”

聯合國報告明確指出,超過4成的所有兩棲類物種受威脅,還有接近3分1會形成珊瑚礁的珊瑚,和超過3分1海洋哺乳類動物。

報告也列出,導致物種滅絕的五大殺手,包括陸地和海洋使用的改變直接剝削這些生物、氣候變化、污染和侵入的異型物種。

Ehrlich說:”我們需要地球上其它生物,否則我們不能生存,所以很重要是所有人都要明白這點,和明白時間倉促。”

聯合國教科文組織主席表示,現在的幾代人有責任留給後代一個還沒有被人類活動造成不可逆轉傷害的地球。

報告最後指出,要扭轉或停止這種可怕的趨勢,人類必定要在與大自然互動的各方面做出”變革性的改變”,特別是食物方面。

