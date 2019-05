亞太裔傳統月專題：泰裔夫婦追求正宗美味（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

5月是亞太裔傳統月,KTSF26台新聞部特別製作系列特別報導,帶觀眾認識亞洲的飲食文化,首集介紹泰國菜,泰國菜種類豐富,其中一道菜在泰國的大街小巷很常見,但為這道菜點睛的材料,在北加州並不容易找,而住在沙加緬度的一對泰國裔夫婦,又是如何孜孜不倦地追求正宗的美味?

這天Tim Tararug的太太在家裡準備午餐,她要做的是一道泰國家常菜Pad Krapao。

Tararug說:”這道菜是一道快餐,更像泰國街頭的小吃,是學生午休時會吃的午餐。”

泰國幾乎每間餐館都供應這道菜。

Tararug說:”這道菜很容易做,也很快能做好,廚師只需要很快地炒一炒,兩分鐘就能做好。”

Tararug太太Loifa Gift Somboonnanon說:”這道菜的原料包括你想吃的肉類、魚露、糖、黑醬油、辣椒、蒜頭、以及泰國聖羅勒。”

在這些材料中,Holy basil,泰國聖羅勒可謂最特別。

Somboonnanon說:”泰國聖羅勒聞起來有點香辛味,你聞的時候會有清新的感覺,但普通的羅勒,你是聞不到這種味道的。”

在泰文中,”Pad”是炒的意思,而”Krapao”就是泰國聖羅勒,這種植物在氣候濕熱的泰國隨處可見,但在乾燥又涼爽的北加州並不好找,每年只有8、9月才能買到,夫婦倆為了全年都能吃到正宗的Pad Krapao,想到一個辦法。

Somboonnanon說:”我們買到泰國聖羅勒之後,必須把它儲存起來,我們把它們放進保鮮袋裡,保存在冷凍櫃,等我們需要用的時候,我們再把它從冷凍櫃裡拿出來用。”

他們亦曾嘗試在自家後院種這種植物,但並不成功,本地的種植環境,造成泰國聖羅勒稀缺,這裡的泰國餐館,亦因此都用普通羅勒代替。

Somboonnanon:”普通羅勒嘗起來不一樣,聞起來也不一樣,所以我才要問餐館,是否使用泰國聖羅勒,如果餐館說他們不用的話,我就不會點這道菜了。”

泰國菜的選擇不少,雖然大多數西方人會點Pad Thai,泰式炒河粉,但泰國人更鐘情於Pad Krapao。

Tararug說:”你走在泰國街上的市場,你會聞到濃郁的泰國聖羅勒香味,誘惑著人們進去吃點。”

Somboonnanon說:”當泰國人去餐館時,不知道點什麼菜的時候,總會點Pad Krapao。”

對於遠嫁到美國來的Tararug太太,Pad Krapao不僅僅是一道菜。

Somboonnanon說:”當我想到Pad Krapao,我就會想家,如果在這裡能找到泰國聖羅勒,我就會很開心,啊,這是正宗的泰國聖羅勒!這對於我來說是正宗的食物。”

每年夫婦倆都會回泰國,品嘗正宗的Pad Krapao,現在他們都期待夏天的來臨。

