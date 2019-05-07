亞太裔傳統月專題：泰裔夫婦追求正宗美味（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

5月是亞太裔傳統月，KTSF26台新聞部特別製作系列特別報導，帶觀眾認識亞洲的飲食文化，首集介紹泰國菜，泰國菜種類豐富，其中一道菜在泰國的大街小巷很常見，但為這道菜點睛的材料，在北加州並不容易找，而住在沙加緬度的一對泰國裔夫婦，又是如何孜孜不倦地追求正宗的美味？

這天Tim Tararug的太太在家裡準備午餐，她要做的是一道泰國家常菜Pad Krapao。

Tararug說：”這道菜是一道快餐，更像泰國街頭的小吃，是學生午休時會吃的午餐。”

泰國幾乎每間餐館都供應這道菜。

Tararug說：”這道菜很容易做，也很快能做好，廚師只需要很快地炒一炒，兩分鐘就能做好。”

Tararug太太Loifa Gift Somboonnanon說：”這道菜的原料包括你想吃的肉類、魚露、糖、黑醬油、辣椒、蒜頭、以及泰國聖羅勒。”

在這些材料中，Holy basil，泰國聖羅勒可謂最特別。

Somboonnanon說：”泰國聖羅勒聞起來有點香辛味，你聞的時候會有清新的感覺，但普通的羅勒，你是聞不到這種味道的。”

在泰文中，”Pad”是炒的意思，而”Krapao”就是泰國聖羅勒，這種植物在氣候濕熱的泰國隨處可見，但在乾燥又涼爽的北加州並不好找，每年只有8、9月才能買到，夫婦倆為了全年都能吃到正宗的Pad Krapao，想到一個辦法。

Somboonnanon說：”我們買到泰國聖羅勒之後，必須把它儲存起來，我們把它們放進保鮮袋裡，保存在冷凍櫃，等我們需要用的時候，我們再把它從冷凍櫃裡拿出來用。”

他們亦曾嘗試在自家後院種這種植物，但並不成功，本地的種植環境，造成泰國聖羅勒稀缺，這裡的泰國餐館，亦因此都用普通羅勒代替。

Somboonnanon：”普通羅勒嘗起來不一樣，聞起來也不一樣，所以我才要問餐館，是否使用泰國聖羅勒，如果餐館說他們不用的話，我就不會點這道菜了。”

泰國菜的選擇不少，雖然大多數西方人會點Pad Thai，泰式炒河粉，但泰國人更鐘情於Pad Krapao。

Tararug說：”你走在泰國街上的市場，你會聞到濃郁的泰國聖羅勒香味，誘惑著人們進去吃點。”

Somboonnanon說：”當泰國人去餐館時，不知道點什麼菜的時候，總會點Pad Krapao。”

對於遠嫁到美國來的Tararug太太，Pad Krapao不僅僅是一道菜。

Somboonnanon說：”當我想到Pad Krapao，我就會想家，如果在這裡能找到泰國聖羅勒，我就會很開心，啊，這是正宗的泰國聖羅勒！這對於我來說是正宗的食物。”

每年夫婦倆都會回泰國，品嘗正宗的Pad Krapao，現在他們都期待夏天的來臨。

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