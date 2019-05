【KTSF】

丹佛市郊一間學校週二下午發生槍擊案 共有7人受傷,兩名懷疑涉案的疑犯已被捕。

Douglas縣警辦公室透露,槍擊案在STEM School Highlands Ranch一間初中發生,警方仍在校內搜查,可能還有第8名傷者,但估計沒有其他人涉案,暫時未知傷者的情況。

事發的校園是一間公立特許學校,提供幼稚園至12年級課程,距丹佛市約15哩。

縣警局是於下午1時50分接獲舉報,縣警抵達時還聽到槍聲傳出,家長需要到附近的社區中心接走子女。

