舊金山警方近日再發現有騙徒利用舊金山警察局的來電進行電話詐騙,當局再次提醒市民,要時刻警覺慎防墜入騙局。

詐騙者可以通過更改來電號碼,令來電顯示看起來是來自舊金山警察局。

騙徒會以警察的身份,透過電話告訴受害人要繳交貸款或者交通罰單。

警方提醒大家,任何人如接獲該類電話,應該立即掛斷電話,並同當地警局聯繫,因為警方在任何情況下,都不會透過電話方式叫市民繳交罰款,市民亦千萬不要在對話中提供自己的資料。

