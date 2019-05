【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山首部全新的紅燈攝影機已經投入服務。

交通局表示,這一批新款現代化的紅燈攝影機,將會設置在全市13個交通黑點,總共有19部攝影機,比之前少,所有的地底工程已經完成,而路面的設置亦進行得如火如荼。

第一個新的紅燈攝影機已經投入服務,位於4街夾Harrison街。

根據州法,新的攝影機有30天的”蜜月期”,司機在這30天內衝紅燈,只會收到警告信,30天後 會直接收到罰單。

其餘的紅燈攝影機設置在19街夾Sloat大道,Vanness夾Broadway等地區。

